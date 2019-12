Mann liefert sich lange Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Neumünster/Geilenkirchen (dpa/lnw) - Mehr als 50 Kilometer lang haben Polizisten in Schleswig-Holstein am Mittwochabend einen 71-Jährigen aus Geilenkirchen verfolgt. Der Mann hatte sich auf der Autobahn 7 einer Verkehrskontrolle entzogen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Statt anzuhalten, beschleunigte er seine Limousine und war zeitweise mehr als 200 Kilometer pro Stunde schnell in Richtung Dänemark unterwegs. Mehrere Streifenwagen nahmen die Verfolgung auf.

Von dpa