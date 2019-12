Fenstersturz von Kind: Polizei schließt Unfall nicht aus

Der knapp zwei Jahre alte Junge war am Mittwochnachmittag schwer verletzt auf einem Gehweg vor einem Mehrfamilienhaus gefunden worden. Er kam in ein Krankenhaus, wo er am Donnerstag weiterhin behandelt wurde. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Junge aus einem Zimmer im ersten Stock auf den Gehweg stürzte. Das Jugendamt ist eingeschaltet. Die Kripo ermittelt weiter.