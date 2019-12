Land verdoppelt Kältehilfe für Obdachlose

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Landesregierung hat die Kältehilfen für Obdachlose in diesem Winter auf 200 000 Euro verdoppelt. Die freien Träger der Wohnungslosenhilfe könnten damit zum Beispiel Schlafsäcke und Isomatten beschaffen und an Menschen verteilen, die auf der Straße leben, teilte das NRW-Sozialministerium am Donnerstag mit. «Ihnen wollen wir unkompliziert helfen, damit sie nicht erfrieren», sagte Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU).

Von dpa