Rose wechselt durch: Fünf neue Gladbach-Profis in EL

Mönchengladbach (dpa) - Nach dem Sieg im Bundesliga-Spitzenspiel gegen den FC Bayern wechselt Borussia Mönchengladbachs Trainer Marco Rose seine Mannschaft in der Europa League kräftig durch. Für das entscheidende letzte Gruppenspiel am Donnerstag gegen Basaksehir aus Istanbul kommen im Vergleich zum 2:1 gegen München gleich fünf neue Spieler in die Startelf.