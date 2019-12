Briefe an das Christkind: Klassiker auf den Wunschzetteln

Engelskirchen (dpa) - Die Mitarbeiter der Weihnachts-Postfilialen haben in diesen Tagen alle Hände voll zu tun. Beim Christkind-Postamt in Engelskirchen (Nordrhein-Westfalen) sind gut anderthalb Wochen vor Heiligabend schon rund 100 000 Briefe von Kindern aus aller Welt eingegangen. Das seien gut 10 000 mehr als zum selben Zeitpunkt des Vorjahres, sagte eine Sprecherin der Deutschen Post. Sie versprach: «Jeder Brief wird beantwortet.»