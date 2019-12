Heino bekommt Heino-Statue aus Bronze zum Geburtstag

Bad Münstereifel (dpa) - Zu seinem 81. Geburtstag gibt es Heino jetzt auch in Bronze. Marc Brucherseifer, Chef des «City Outlets Bad Münstereifel», schenkte dem Schlagersänger eine lebensgroße, 150 Kilogramm schwere Statue. Zu Heinos Geburtstag am Freitag wurde die Statue aus Bronze im historischen Kurhaus in Bad Münstereifel enthüllt. «Erst mal bleibt sie dort auch stehen», sagte Heinos Manager Helmut Werner der Deutschen Presse-Agentur. «Im kommenden Jahr wird dann ein würdiger Platz dafür in der Innenstadt gesucht.»

Von dpa