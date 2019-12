Solingen (dpa/lnw) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Solingen sind zwölf Bewohner verletzt worden. Das Feuer sei am frühen Samstagmorgen in einer Wohnung in der ersten Etage des dreistöckigen Gebäudes ausgebrochen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Einer der zwölf Betroffenen sei schwer verletzt worden.

Von dpa