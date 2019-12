Werl (dpa/lnw) - In einem Regionalzug ist es am Bahnhof in Werl bei Soest zu einer Auseinandersetzung mit drei Verletzten gekommen. Der Vorfall in der einfahrenden Bahn habe sich am späten Freitagabend ereignet, teilte die Polizei am Samstag mit. Zuerst hatte es geheißen, dass es fünf Verletzte waren.

