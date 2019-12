Rentnerin fährt sich zwei Mal mit Auto in Gleisbett fest

Die Frau war im Abstand von drei Stunden zwei Mal mit ihrem Wagen in das Gleisbett geraten und hatte sich dort festgefahren. Beim ersten Mal hatte sie ihre Fahrt noch fortsetzen dürfen, nachdem ein Abschleppfahrzeug ihr Auto geborgen hatte. Beim zweiten Mal hatte sich die Vorderachse ihres Autos dann so in den Schienen verkeilt, dass diese beschädigt wurden. Für die Bergung musste die Strecke gesperrt werden, bei der Straßenbahn kam es deshalb zu Verzögerungen. Das Auto sei bis auf Weiteres sichergestellt worden, berichtete der Polizeisprecher.

Bericht