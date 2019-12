Kein Sieger: Heidenheim und Bielefeld trennen sich 0:0

Heidenheim (dpa) - Der 1. FC Heidenheim hat die Erfolgsserie von Zweitliga-Spitzenreiter Arminia Bielefeld nur teilweise stoppen können. Die Mannschaft von Trainer Uwe Neuhaus kam am Samstag in einem auch ohne Tore sehenswerten Topspiel beim Team von der Schwäbischen Alb nicht über ein 0:0 hinaus, baute den Vorsprung auf die Verfolger Hamburger SV und VfB Stuttgart am letzten Spieltag der Vorrunde aber vorerst auf fünf Punkte aus. Zwar endete damit die Bielefelder Serie von sieben Auswärtssiegen nacheinander, der Herbstmeister ist nun aber seit neun Partien ohne Niederlage.

Von dpa