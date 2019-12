Bei Schalke steht in Abwesenheit von Kutucu und dem ebenfalls verletzten Mark Uth etwas überraschend Rabbi Matondo in der Startelf. Der 19-jährige Waliser, der zuletzt beim 0:0 Ende Oktober im Derby gegen Dortmund begonnen hatte, bekam den Vorzug vor dem immer noch auf das erste Saisontor wartenden Guido Burgstaller. Bei Frankfurt steht Bas Dost nach seiner überraschend schnellen Genesung direkt in der Anfangsformation.

Insgesamt nahm Eintracht-Trainer Adi Hütter gegenüber dem 2:3 zum Abschluss der Europa League gegen Vitoria Guimaraes gleich sechs Änderungen vor. Für Makoto Hasebe, Danny da Costa, Daichi Kamada, André Silva, Goncalo Paciencia und den in der Liga gesperrten David Abraham beginnen Evan Ndicka, Lucas Torro, Almamy Touré, Timothy Chandler, Mijat Gacinovic und eben Dost.