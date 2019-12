Düsseldorf (dpa/lnw) - Die ersten vier ehemaligen Chefs des Landeskriminalamts NRW sind nach Ansicht von Historikern an NS-Verbrechen beteiligt gewesen. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung, die am Montag in Düsseldorf vorgestellt wurde. Der Historiker Martin Hölzl hatte für die Studie in Archiven mehrerer europäischer Länder geforscht.

Von dpa