Kurz vor Abflug nach Sri Lanka: Frau entgeht Zwangsheirat

Düsseldorf (dpa/lnw) - In letzter Sekunde ist eine junge Frau dem Abflug nach Sri Lanka entgangen, wo sie zwangsverheiratet werden sollte. Die 21-Jährige hatte am Freitagabend am Düsseldorfer Flughafen bereits im Flugzeug Platz genommen, als eine Polizistin sie aufsuchte und ihre Hilfe signalisierte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Polizei hatte zuvor einen Hinweis aus einem Mädchenhaus in Ostwestfalen-Lippe erhalten: Demnach sollte die junge Frau mit ihren Eltern und Geschwistern nach Sri Lanka ausreisen, um dort gegen ihren Willen verheiratet zu werden.

Von dpa