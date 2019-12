BVB mit Zuversicht ins Duell mit Paris und Leipzig

Ähnlich optimistisch sieht der Sportdirektor dem Bundesliga-Gipfel am Dienstag (20.30 Uhr) gegen RB Leipzig entgegen: «Wir können mit Selbstbewusstsein in dieses Spiel geben. Die Leipziger sind in einer guten Verfassung, aber wir auch. Wir haben ein Heimspiel und wollen es gewinnen.» Im Duell mit dem vier Punkte besseren Spitzenreiter muss der Dritte aus Dortmund weiter auf Axel Witsel, Thomas Delaney und Marcel Schmelzer verzichten.