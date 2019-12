Unfall mit SUV: Vermutlich internistischer Notfall

Düsseldorf (dpa/lnw) - Wende in den Ermittlungen um einen spektakulären Unfall in Düsseldorf: Nachdem eine 36 Jahre alte Autofahrerin sich mit ihrem SUV überschlagen und mehrere Autos beschädigt hatte, geht die Polizei inzwischen von einem internistischen Notfall aus. Unmittelbar nach dem Unfall am vergangenen Dienstag hatte die Polizei noch mitgeteilt, dass eine Blutprobe angeordnet worden sei, weil «die Einnahme berauschender Mittel nicht ausgeschlossen werden» könne.

Von dpa