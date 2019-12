Start ins Beethoven-Jubiläumsjahr

Bonn (dpa) - Mit einem Festakt in der Bonner Oper ist am Montagabend das Beethoven-Jubiläum 2020 eröffnet worden. Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) betonte die zeitlose Kraft, die das Werk des 1770 in Bonn geborenen Komponisten habe. «Bis heute berührt, bewegt, begeistert und verbindet seine Musik Menschen über alle Grenzen hinweg», sagte sie. Es falle nicht schwer, ihn als weltweit verehrten Mega-Star gedanklich in die heutige Zeit zu holen. Das Beethoven-Jahr dauert ein Jahr bis zum 17. Dezember 2020, seinem 250. Geburtstag.

Von dpa