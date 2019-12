«DSDS» sucht auch eine Super-Freundin für Pietro Lombardi

Außer ihm und Bohlen sind auch wieder Sänger Xavier Naidoo und Tänzerin Oana Nechiti in der Jury. «Das ist natürlich die Idealbesetzung», sagte Bohlen. «Warum? Xavier ist echt kompetent und ein Riesensänger. Oana ist eine megatolle Tänzerin. Sie kann auch mal über was anderes reden als über Musik. Und Pietro ist ganz einfach ein ganz lustiger Kollege. Und er ist mein Bro hier - wie man so schön auf Hochdeutsch sagt.» Die Castings für die RTL-Castingshow fanden diesmal in Ludwigs Festspielhaus in Füssen mit Blick auf Schloss Neuschwanstein, in Königswinter bei Bonn auf dem Drachenfels und im Hanse Gate Hamburg statt.