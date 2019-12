Polizei: Wieder Bahn nach Oberleitungsschaden geräumt

Am Dienstag riss auf derselben Strecke an einer Brücke in der Nähe der Autobahn 42 eine Oberleitung als eine Regionalbahn durchfuhr - möglicherweise erneut durch einen Fremdkörper in der Oberleitung. Der Zug kam zum Stehen, mehr als 100 Fahrgäste wurden aus dem Zug gebracht. Nach dem Vorfall stellte die Polizei einen Draht sicher, der an der Brücke am Geländer festgezwirbelt war. Möglicherweise habe sich die Bahn in diesem Rosendraht verfangen und sei so beschädigt worden. Anders als beim vorangehenden Vorfall konnte die Polizei aber bislang nicht eindeutig die Ursache für den Oberleitungsschaden klären. Ob ein Zusammenhang zum Vorfall vom Vortag besteht, sei aber völlig offen.