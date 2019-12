Hückelhoven (dpa) - Bei zwei Toten, die in einem Wohnhaus in der Nähe von Mönchengladbach gefunden wurden, handelt es sich um Vater und Sohn. Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach der Deutschen Presse-Agentur am Dienstagabend.

Der Sohn sei schwer pflegebedürftig gewesen. Es handele sich «mit höchster Wahrscheinlichkeit um einen erweiterten Suizid», sagte der Sprecher. Eine Obduktion solle nun Klarheit über die Todesursache bringen. Diese sollte den Angaben zufolge voraussichtlich am Mittwoch stattfinden.

Die Polizei hatte zuvor von dem Fund berichtet und erklärt, dass eine Mordkommission ermittele. Details hatte die Polizei nicht veröffentlicht und auf die Staatsanwaltschaft verwiesen.