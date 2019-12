Bis zu siebeneinhalb Jahre Haft für Gruppenvergewaltigung?

Zwei junge Frauen sollen Opfer des Quartetts geworden sein. In einem Fall soll die Tat bis zu fünf Stunden lang gedauert haben. Laut Anklage sollen die Männer den Frauen in zwei Fällen bei verabredeten Treffen möglicherweise K.-o.-Tropfen ins Glas getan haben. Die Taten sollen sie mit dem Handy aufgezeichnet haben. Das Urteil soll am kommenden Freitag in Kleve verkündet werden.