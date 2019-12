Rose lässt seine beste Torschützen zunächst draußen

Mönchengladbach (dpa) - Borussia Mönchengladbach startet gegen den SC Paderborn ohne Marcus Thuram. Der mit sechs Saisontoren bislang zusammen mit Breel Embolo beste Torschütze der Borussia sitzt am Mittwochabend erstmals seit knapp drei Monaten zunächst nur auf der Bank. Zuletzt war das am 22. September beim 2:1 gegen Fortuna Düsseldorf der Fall gewesen. Damals drehte der Angreifer mit zwei Jokertoren das Spiel. Seitdem hatte Thuram in der Fußball-Bundesliga immer von Beginn an gestürmt. Der Franzose hatte zuletzt aber ausgelaugt gewirkt. Auch Embolo sitzt zunächst draußen.

Von dpa