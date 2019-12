Wolfsburg mit Schlager: Vier Neue bei Schalke

Wolfsburg (dpa) - Der VfL Wolfsburg tritt im letzten Bundesliga-Heimspiel des Jahres mit Xaver Schlager gegen den FC Schalke 04 an. Wolfsburgs Coach Oliver Glasner hatte vor dem Spiel am Mittwochabend (20.30 Uhr/Sky) erwogen, den Neuzugang, der am vergangenen Wochenende beim 2:1-Erfolg über Borussia Mönchengladbach die 1:0-Führung erzielt hatte, nach dessen langer Verletzungspause eigentlich zu schonen.

Von dpa