Remis zwischen Wolfsburg und Schalke

Wolfsburg (dpa) - Der VfL Wolfsburg hat erneut Comeback-Qualitäten bewiesen und nach einem Rückstand gegen den FC Schalke 04 noch einen Punkt geholt. Kevin Mbabu sicherte den Niedersachsen am Mittwochabend mit seinem Tor in der 82. Minute das 1:1 (0:0) in einem packenden Bundesliga-Duell auf Augenhöhe. Drei Tage nach dem kraftraubenden Schalker Sieg in Unterzahl gegen Eintracht Frankfurt und dem nicht minder anstrengenden Last-Minute-Erfolg des VfL gegen Borussia Mönchengladbach merkte man beiden Teams keine Müdigkeit an.

Von dpa