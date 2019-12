Medien: Funkel soll bis Weihnachten bei Fortuna verlängern

Düsseldorf (dpa) - Ungeachtet der sportlichen Krise steht Trainer-Routinier Friedhelm Funkel offenbar vor einer Vertragsverlängerung beim Fußball-Bundesligisten Fortuna Düsseldorf. Laut Medienberichten soll der neue bis 2021 laufende Kontrakt noch vor Weihnachten unterschrieben werden. «Meine Vertrags-Verlängerung liegt überhaupt nicht auf Eis. Im Gegenteil: Ich bin sehr optimistisch, dass wir sie diese Woche noch offiziell verkünden können», wird Funkel in der «Bild»-Zeitung zitiert. «Ich sage es in aller Deutlichkeit: Ich hätte null Verständnis dafür, wenn irgendjemand am Trainerteam zweifeln sollte oder sogar etwas verändern will.»

Von dpa