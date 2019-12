Wuppertal (dpa/lnw) - Ein alleinerziehender Vater aus Wuppertal, der seine Tochter fremden Männern kostenlos zum Sex angeboten haben soll, sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Ein Richter habe dem beschuldigten 50-Jährigen den Haftbefehl verkündet und in Vollzug gesetzt, sagte ein Sprecher des Landgerichts am Donnerstag.

Von dpa