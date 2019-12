Fortuna beruft Ex-Clubchef Frymuth in den Aufsichtsrat

Düsseldorf (dpa/lnw) - Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf hat seinen langjährigen Clubchef und DFB-Vizepräsidenten Peter Frymuth in den Aufsichtsrat berufen. Dies teilte der Club am Donnerstag mit. Der 63-Jährige, der von 2004 bis 2014 Vorstandsvorsitzender der Fortuna war, tritt damit die Nachfolge von Christian Veith an, der im November von seinem Amt zurückgetreten war. Frymuth ist zudem Ehrenmitglied des Clubs. «Er kennt unseren Verein bestens und ist durch die langjährige Tätigkeit für die Fortuna auch im gesamten deutschen Fußball anerkannt und vernetzt», sagte der Wahlausschussvorsitzende Thomas Bollien.