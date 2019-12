Polizei findet mutmaßlichen Brandstifter tot in Wohnung

Hagen (dpa/lnw) - Bei der Fahndung nach zwei mutmaßlichen Brandstiftern hat die Polizei einen 35-jährigen Tatverdächtigen leblos in seiner Wohnung in Hagen gefunden. Die Ermittler gehen von einem Suizid aus, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Der zweite Tatverdächtige sei am Donnerstagvormittag festgenommen worden. Er soll dem Haftrichter vorgeführt werden. Das Amtsgericht hatte zuvor Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen.

Von dpa