Verdi kritisiert Callcenter-Betreiber KiKxxl

Osnabrück/Bochum (dpa/lni) - Die Gewerkschaft Verdi dringt auf die Zulassung lokaler Betriebsräte beim Callcenter-Betreiber KiKxxl. Nach etlichen Versuchen, Mitarbeitervertretungen auch in den einzelnen Niederlassungen durchzusetzen, sehe er einen nun eingerichteten «unternehmenseinheitlichen Betriebsrat» in der Osnabrücker Zentrale skeptisch, sagte Gewerkschaftssekretär Frank Buscher am Donnerstag. Er vermute eine «Mogelpackung» statt echter Mitbestimmung. «Das heißt also, ein einziges Gremium am Hauptsitz des Unternehmens, und damit ausdrücklich keine örtlichen Betriebsräte für Bremen, Osnabrück, Dortmund und Bochum, wie eigentlich gesetzlich vorgesehen», so Verdi.

Von dpa