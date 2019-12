SPD: Urteil «schallende Ohrfeige» für Laschet-Regierung

Düsseldorf (dpa/lnw) - SPD-Generalsekretärin Nadja Lüders hat das Urteil zu den kommunalen Stichwahlen als «eine schallende Ohrfeige» für die Regierung von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) bezeichnet. «Die Demokratie hat gewonnen», erklärte Lüders am Freitag. «Die Stichwahl bleibt.» Der NRW-Verfassungsgerichtshof in Münster hatte zuvor entschieden, dass die Stichwahlen von Bürgermeistern und Landräten von Schwarz-Gelb nicht abgeschafft werden durften. In NRW stehen im September 2020 Kommunalwahlen an.

Von dpa