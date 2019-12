Notbremsung rettet Jugendliche: Fahrer erleidet Schock

Essen (dpa/lnw) - Mit einer Notbremsung hat ein S-Bahn-Fahrer einen womöglich verheerenden Zusammenstoß mit zwei sorglosen Jugendlichen (15 und 16 Jahre alt) an einer Bahnsteigkante in Essen verhindert. Einer der beiden Jungen hielt den anderen vom Bahnsteig aus an den Armen über das Gleis, als sich der Zug aus einer Kurve kommend mit Tempo 80 näherte, wie die Polizei am Freitag zu dem Vorfall am Donnerstagnachmittag mitteilte.

Von dpa