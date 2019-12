Pfälzer soll Banken in drei Bundesländern ausgeraubt haben

Der Mann war bereits Ende Oktober festgenommen worden und kam in Untersuchungshaft. Damals wurden ihm zwei Überfälle in Unterfranken vorgeworfen. Inzwischen gehen die Ermittler deutlich mehr Fällen zwischen Dezember 2017 und Oktober 2019 aus.

In Rheinland-Pfalz seien Bankfilialen in Sankt Martin (Kreis Südliche Weinstraße) und Weißenthurm (Kreis Mayen-Koblenz) betroffen gewesen. Beim Versuch, Geld zu erbeuten, soll er in Lambrecht (Kreis Bad Dürkheim) gescheitert sein. Daneben bestehe der Verdacht, dass der 56-Jährige Banken in Nordrhein-Westfalen in Winterberg (Hochsauerlandkreis) sowie in Bayern in Lohr am Main (Kreis Main-Spessart) und in Klingenberg (Kreis Miltenberg) überfallen habe.