Outdoor-Surfanlage in Krefeld geplant

Krefeld (dpa/lnw) - In Krefeld soll bis zum Sommer 2023 eine große Outdoor-Surfanlage entstehen. Eine entsprechende Absichtserklärung sei mit einem Projektentwickler unterzeichnet worden, teilte die Stadt am Freitag mit. Das rund 25 Millionen Euro teure Projekt soll am Elfrather See im Nordosten der Stadt errichtet werden. Dort soll ein zwei Hektar großes Becken entstehen mit einer Technik zur Erzeugung künstlicher Wellen, die zwischen einem halben und fast zwei Meter Höhe haben können.

