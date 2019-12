Anwalt: Boxer Felix Sturm müsste Montag freikommen

Köln (dpa/lnw) - Der wegen Steuerhinterziehung angeklagte Profi-Boxer Felix Sturm müsste nach Einschätzung seines Anwalts am Montag (23. Dezember) aus der Untersuchungshaft entlassen werden. Die geforderte Kaution von 300 000 Euro stehe mittlerweile zur Verfügung, sagte sein Anwalt Nils Kröber am Freitag. Der zu hinterlegende bosnische Reisepass sei erst am Freitag in Köln eingetroffen.

Von dpa