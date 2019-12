Dortmund unterliegt nach Führung noch 1:2 in Hoffenheim

Sinsheim (dpa) - Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund hat sich mit einer Niederlage in die Winterpause verabschiedet. Nach dem 1:2 (1:0) zum Auftakt des 17. Spieltages am Freitagabend bei der TSG Hoffenheim bleibt der BVB auf Tabellenplatz vier. Am Samstag könnte der FC Schalke 04 noch vorbeiziehen. Der frühere Weltmeister Mario Götze (17.) traf zur Führung für das Team von Trainer Lucien Favre, doch Sargis Adamyan und Andrej Kramaric drehten mit ihren Toren in der 79. und 87. Minute noch die Partie. Die TSG verbesserte sich vor den weiteren Spielen am Samstag und Sonntag auf den sechsten Platz.

Von dpa