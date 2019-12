Hummels im Krankenhaus

Sinsheim (dpa) - Mats Hummels ist nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung im Spiel bei der TSG 1899 Hoffenheim (1:2) am Freitagabend direkt ins Krankenhaus gebracht worden. Hummels' Arm sei «sehr geschwollen, er musste raus, er hatte zu viele Schmerzen», sagte BVB-Trainer Lucien Favre. Der Verteidiger hatte sich in der ersten Halbzeit am Arm verletzt, der anschließend bandagiert wurde. Zur Pause musste Hummels aber ausgewechselt werden.

Von dpa