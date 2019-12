SC Paderborn holt Mittelfeldtalent Oeynhausen

Paderborn (dpa) - Der SC Paderborn hat den erst 17 Jahre alten Mittelfeldspieler Adrian Oeynhausen in den Profikader befördert und mit einem bis 2022 gültigen Vertrag plus Option für eine weitere Saison ausgestattet. Das gab der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga am Samstag bekannt. «In zahlreichen Trainingseinheiten bei den Profis hat Adrian uns absolut überzeugt. Er kann der Dreh- und Angelpunkt im Spiel einer Mannschaft sein», sagte der Paderborner Sport-Geschäftsführer Martin Przondziono.

Von dpa