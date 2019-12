Frau stirbt nach Lastwagen-Unfall: zehn Verletzte

Büren (dpa/lnw) - Obwohl sie sich aus ihrem Wagen retten konnte, ist eine Frau bei einem schweren Unfall nahe dem Flughafen Paderborn-Lippstadt ums Leben gekommen. Ausgelöst hatte den Unfall mit zehn Verletzten der 43-jährige Fahrer eines Lastwagens, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er war am Samstag beim Überholen auf einer Landstraße in den Gegenverkehr geraten und dabei gegen zwei Autos geprallt.

Von dpa