Pizza-Bäcker lässt Pizza an Obdachlose in Parks ausliefern

Duisburg (dpa/lnw) - In Duisburg hat ein Pizza-Bäcker am vierten Adventssonntag Obdachlose in Parks mit ihrer Lieblingspizza beliefert. «Ich habe mir das abgeguckt von Frank Zander», erzählte Nejat Morkan am Sonntag der dpa in Anspielung auf den Berliner Entertainer, der jedes Jahr Obdachlose zum Essen einlädt.