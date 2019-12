Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall im Kreis Kleve

Uedem (dpa/lnw) - Bei einem Autounfall in Uedem im Kreis Kleve sind fünf Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Eine 57-jährige Autofahrerin hatte am Sonntagabend die Vorfahrt einer 49-jährigen Fahrerin missachtet, so dass die beiden Autos auf einer Kreuzung mit voller Wucht ineinander krachten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei sei das Auto der 57-Jährigen gegen eine Hauswand geschoben worden. Alle drei Insassen wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die 49-jährige Autofahrerin und ihr Beifahrer seien ambulant in einem Krankenhaus behandelt worden. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei rund 30 000 Euro.

Von dpa