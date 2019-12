In der Vergangenheit hatten die Ostwestfalen in der Winterpause auf eine Reise in den Süden verzichtet, «weil wir hier eigentlich alles haben, was wir brauchen», sagte Baumgart . Eine Entscheidung soll in den kommenden Tagen fallen. Trainingsstart beim Fußball-Bundesligisten bleibt der 2. Januar 2020 in Paderborn.