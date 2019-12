Aktivisten blockieren Zufahrt zu Bochumer Einkaufszentrum

Bochum (dpa/lnw) - Etwa 15 linke Aktivisten haben laut Polizei am Montagmorgen eine Zufahrt zum Einkaufszentrum «Ruhrpark» in Bochum blockiert. Die Aktivisten wollten nach eigenen Worten gegen den «Konsumrausch» vor Heiligabend protestieren. Zwei Blockierer wurden in Gewahrsam genommen. Die Polizei räumte die Blockade am Morgen bereits teilweise, zunächst sei es noch zu leichten Verkehrsbehinderungen gekommen, so ein Sprecher.

Von dpa