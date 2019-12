Bochum (dpa/lnw) - Einen Tag vor Heiligabend haben rund 15 linke Aktivisten vorübergehend die Zufahrt zum Einkaufszentrum «Ruhrpark» in Bochum blockiert. Die Hindernisse auf der Fahrbahn habe man bereits zum Geschäftsbeginn um 0900 Uhr weitgehend beseitigen können, sagte ein Polizeisprecher. Einkäufe seien möglich, die Anfahrt laufe aber unter erschwerten Bedingungen, es gebe Verkehrsbehinderungen. Sieben Aktivisten nahm die Polizei in Gewahrsam. Darunter waren vier Personen, die am Fahrbahnrand hockten - ihre Arme in schweren Betonfässern festgesteckt.

Die Aktivisten wollten nach eigenen Worten gegen den «Konsumrausch» vor Heiligabend protestieren. Zunächst kamen zwei Blockierer in Gewahrsam. Später trugen die Einsatzkräfte vier weitere Blockierer mitsamt den Fässern in Lastwagen. Sie sollten auf einem Polizeigelände aus dem Beton befreit werden. «Möglicherweise sind sie in den Betonfässern auch noch angekettet», schilderte der Polizeisprecher.

Zwei weitere Personen weigerten sich über Stunden, eine rund sechs Meter hohe Brücke - eine wichtige Einfahrt zu dem Zentrum - zu verlassen. Auch sie sollten in Polizeigewahrsam genommen werden. Erste Anlieferer hatten die Blockade der Aktivisten mit Sofas, Sesseln und den Betonfässern gegen 0610 Uhr gemeldet. Wie aus Tweets der Aktivisten hervorgeht, hatten sie die Hindernisse bereits in der Nacht errichtet. Auch Pyrotechnik wurde nach Polizeiangaben gezündet.

Der Verkehr wurde auf andere Parkplätze des Zentrums umgeleitet, das direkt an der Autobahn 40 liegt. Sowohl aus Fahrtrichtung Essen als auch aus Richtung Dortmund war die A40-Ausfahrt zum «Ruhrpark» über Stunden gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.