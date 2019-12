Nur ein Kilometer Stau: Freie Fahrt auf Autobahnen in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Weitgehend freie Fahrt haben die Autofahrer in Nordrhein-Westfalen am Montagmorgen vor Weihnachten. Nach einer Übersicht des Landesbetriebs Straßen.NRW waren um 7 Uhr nahezu alle Autobahnen staufrei. Nur auf der Autobahn 43 zwischen dem Kreuz Herne und Bochum-Riemke dauerte es laut WDR-Staumelder zu diesem Zeitpunkt etwas länger. Von Recklinghausen in Richtung Wuppertal staute sich der Verkehr wegen Bergungsarbeiten auf einem Kilometer.