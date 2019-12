Warnung vor illegalem Feuerwerk: «Gefahr für Leib und Leben»

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens Arbeits- und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) warnt dringend davor, im Internet Silvesterfeuerwerk ohne Zulassung zu kaufen. «Illegale Böller, Raketen und Batterien sind eine Gefahr für Leib und Leben», mahnte Laumann am Montag in einer Mitteilung. Häufig enthielten solche Produkte zu viel Explosivstoff und wiesen erhebliche Verarbeitungsmängel auf. «Jedes Jahr kommt es in der Silvesternacht zu schweren Unfällen, bei denen Menschen Augenlicht, Hörvermögen oder Gliedmaßen verlieren», unterstrich der Minister.

Von dpa