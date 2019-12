NRW-Wirtschaft optimistischer: Mehr Kurzarbeit bei Industrie

Düsseldorf (dpa/lnw) - Vor dem Jahreswechsel hat sich die Stimmung in der nordrhein-westfälischen Wirtschaft aufgehellt. Erstmals seit dem vergangenen Juni seien die Unternehmen wieder vorsichtig optimistisch, was ihre Zukunft angeht, heißt es in dem am Montag veröffentlichten NRW.Bank.ifo-Geschäftsklima. Dies stärke die Hoffnungen auf eine Konjunkturerholung im kommenden Jahr.

Von dpa