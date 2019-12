Lkw-Fahrer bewusstlos geprügelt: Verdächtiger gefasst

Rheda-Wiedenbrück (dpa/lnw) - Nach dem brutalen Angriff auf einen Lastwagenfahrer in Rheda-Wiedenbrück ist auch der zweite Tatverdächtige gefasst worden. Ermittler der Mordkommission stellten den 31-Jährigen auf einem Werksgelände, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag berichteten. Der Litauer sitze seit Sonntag wegen gemeinschaftlichen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Zusammen mit einem 27-Jährigen aus Weißrussland soll er das 47-jährige Opfer vor gut einer Woche lebensgefährlich verletzt haben.

