BVB-Torwart Bürki versteht Kritik an Trainer Favre nicht

Dortmund (dpa) - Torhüter Roman Bürki vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund kann die Kritik an Trainer Lucien Favre nicht nachvollziehen. «Ich hatte noch nie einen Trainer, der so krass kritisiert wurde. Ich verstehs auch nicht, Lucien Favre war schon immer so, er geht in der Öffentlichkeit nun mal nicht so aus sich raus wie andere», sagte der 29-Jährige der Schweizer Tageszeitung «Blick» (Montag-Ausgabe), «aber der Trainer ist nun mal das schwächste Glied.»

Von dpa