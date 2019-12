Augsburger Gregoritsch wechselt auf Leihbasis zum FC Schalke

Gelsenkirchen (dpa) - Der Wechsel von Michael Gregoritsch aus Augsburg zum Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 ist perfekt. Wie der Revierclub am Montag mitteilte, wird der 25 Jahre alte österreichische Nationalspieler vom Ligakonkurrenten bis zum 30. Juni 2020 ausgeliehen. «Mit all seinen Qualitäten, die er bereits in der Bundesliga nachgewiesen hat, wird er unsere Offensive verstärken», kommentierte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider.

Von dpa