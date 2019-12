Vor Weihnachten: Box-Profi Felix Sturm ist auf freiem Fuß

Köln (dpa) - Box-Profi Felix Sturm ist in Freiheit. Der wegen Steuerhinterziehung, Verstoß gegen das Anti-Dopinggesetz und Körperverletzung angeklagte 40-Jährige verließ am Montag die Justizvollzugsanstalt Köln. «Wir haben Felix Sturm gerade seiner Frau übergeben und freuen uns sehr, dass die Familie nunmehr in aller Ruhe gemeinsam Weihnachten feiern kann», teilte sein Anwalt Nils Kröber mit.

Von dpa