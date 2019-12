Münster-«Tatort» bald ohne Nadeshda

Münster (dpa) - Das beliebteste «Tatort»-Ermittlerduo Thiel und Boerne wird demnächst nach mehr als 17 Jahren ohne Kollegin Nadeshda Krusenstern auskommen müssen. «Ja, Friederike Kempter wird aus dem Münster-«Tatort» aussteigen», teilte der WDR am Montag mit. Zuvor hatte «Bild» berichtet. Aber: «Wann und wie, wird an dieser Stelle nicht verraten - dann wäre ja die Spannung weg.» Fest steht: Am 1. Januar ermittelt die populäre Nadeshda definitiv noch als eine von sieben Kommissaren - in der ungewöhnlichen Folge «Tatort: Das Team». Darin werden Ermittler aus mehreren Städten zusammengetrommelt, nachdem zuvor vier ihrer Kollegen auf grausame Weise ermordet wurden.

Von dpa